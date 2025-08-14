Buscan a Denisse Alejandra, desaparecida en Culiacán

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió una ficha para localizar a Denisse Alejandra Avitia Villa, de 27 años, quien fue vista por última vez el 14 de agosto de 2025 en la colonia 06 de Enero, en Culiacán, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con el reporte oficial, Denisse mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, rostro ovalado, ojos pequeños color café, nariz pequeña, cabello lacio castaño oscuro teñido de rubio, y cejas pobladas. Entre sus señas particulares se encuentran un lunar negro en la mejilla izquierda y una cicatriz por salpingo.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa color rosa de cuello redondo, tenis blancos y una pulsera de plata marca Pandora. No cuenta con tatuajes.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a su localización, se comunique al número 667 184 1256 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx.