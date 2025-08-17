$!Buscan a Diana Laura, joven desaparecida en Culiacán

Diana Laura, de 20 años de edad, fue vista por última vez el pasado sábado 16 de agosto en el fraccionamiento Campo Bello, a partir de entonces su paradero es desconocido y se considera que su integridad puede estar en peligro.

Una ficha de Protocolo Alfa fue activada por la Fiscalía General del Estado para encontrar el paradero de Diana Laura Haros Garay, joven que se encuentra desaparecida en el municipio de Culiacán.

De nacionalidad mexicana, la joven es de complexión delgada y de tez clara, mide 1.70 metros de altura, de cabello corto lacio y color negro, ojos café oscuros chicos, cejas delgadas, boca grande, labios gruesos y nariz chica.

En tanto a señas particulares, se refiere que cuenta con un tatuaje de la palabra “BALANCE” en su pecho y otro con la imagen de una mariposa; la vestimenta que portaba se desconoce.

Para cualquier información, puede marcar al número telefónico de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, al (667) 715 - 55 - 88, o al 800 - 890 - 90 - 92.