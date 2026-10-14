$!Buscan a Didier Emir, desaparecido desde el 8 de mayo en Concordia

CONCORDIA. _ A más de cinco meses de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió el reporte de Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Didier Emir Salazar García, un menor de 17 años de edad visto por última vez en la sierra del sur de la entidad.

De acuerdo con la información recabada por la autoridad indagatoria, el joven fue visto por última ocasión el pasado 8 de mayo de 2026 en una vivienda del poblado de Copala, dentro del municipio de Concordia. A partir de ese momento se perdió todo contacto con el adolescente, por lo que las autoridades señalan que su integridad física se encuentra en peligro y podría ser víctima de la comisión de un delito en la zona.

Al momento de su desaparición, el menor vestía una camisa blanca, pantalón de mezclilla y botas en color café. Como rasgos morfológicos de identificación, Didier Emir mide 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, tez clara y luce el cabello largo, chino y de color castaño. Sus ojos son medianos de color café oscuro, boca grande con labios gruesos y nariz mediana. Asimismo, cuenta con dos señas particulares distintivas: un lunar en las costillas del lado derecho y perforaciones en las orejas.