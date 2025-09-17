Buscan a Diego, desaparecido en Fraccionamiento Santa Rocío, Culiacán

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha para localizar a Diego Calderón Félix, de 42 años, quien desapareció el 16 de septiembre de 2025 en el Fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán.

Familiares reportaron su ausencia desde las 16:00 horas de ese día, y hasta el momento se desconoce su paradero, lo que ha generado preocupación.

Diego es de complexión media, tez blanca, estatura aproximada de 1.70 metros, rostro afilado, ojos cafés claro y cabello lacio, corto y pelirrojo, una característica que destaca. La última vez que fue visto vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra y tenis negros.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para localizarlo. Cualquier información que ayude a su paradero puede ser reportada a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa al teléfono 667 184 1256 o al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.