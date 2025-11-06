$!Buscan a Don Guadalupe, adulto mayor desaparecido en Culiacán

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda de para la localización de Guadalupe Parra Chon, un hombre de 75 años reportado como desaparecido en Culiacán desde el pasado miércoles 5 de noviembre de 2025.

Según la información el adulto mayor fue visto por última vez alrededor de las 20:00 horas en la Colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad. Un detalle crucial que añade urgencia a su localización es que el adulto mayor padece de demencia senil, lo que lo hace vulnerable y dependiente de la asistencia.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa manga larga de color azul con blanco, pantalón de vestir de color beige, y tenis de color blanco con negro. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, es de complexión robusta y de tez morena.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa enfatiza que cualquier dato sobre su ubicación es vital y ha puesto a disposición el número telefónico 667 184 1256 y el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx. La colaboración ciudadana es indispensable para asegurar el pronto y seguro retorno de Guadalupe Parra Chon a su hogar.