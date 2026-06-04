$!Buscan a dos adolescentes de 17 años desaparecidos en la colonia Nueva Galaxia, Culiacán

CULIACÁN._ Dos adolescentes de 17 años se encuentran desaparecidos en la capital del estado luego de perderse el contacto con ellos el pasado martes 2 de junio de 2026. Ambos fueron vistos por última vez en la colonia Nueva Galaxia.
Ante la no localización de los jóvenes, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó el protocolo de Alerta Amber para la localización de Wilfredo Lara Angulo y de Héctor Miguel Rivera Gómez, ambos de 17 años de edad al considerarse que su integridad física se encuentre en una situación de riesgo o que hayan sido víctimas de la comisión de algún delito.
Wilfredo es de complexión delgada, tez morena clara, mide 1.70 metros de estatura y tiene el cabello corto, ondulado y de color castaño claro. Como seña particular, cuenta con un tatuaje en la zona del pecho con la leyenda “Antonio Angulo Ruiz”. Al momento de su desaparición vestía una playera negra, short negro y tenis del mismo color.
Por su parte Héctor Miguel mide 1.75 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena y tiene el cabello largo y lacio de color negro. Sus señas particulares incluyen una cicatriz de un centímetro en la ceja derecha y otra de dos centímetros en el lado derecho del labio. La última vez que se le vio vestía una playera color azul claro, pantalón azul marino y huaraches negros.
El órgano de procuración de justicia del estado puso a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 para recibir cualquier información fidedigna que ayude a dar con el paradero de Wilfredo y Héctor Miguel.