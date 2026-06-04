$!Buscan a dos adolescentes de 17 años desaparecidos en la colonia Nueva Galaxia, Culiacán

CULIACÁN._ Dos adolescentes de 17 años se encuentran desaparecidos en la capital del estado luego de perderse el contacto con ellos el pasado martes 2 de junio de 2026. Ambos fueron vistos por última vez en la colonia Nueva Galaxia.

Ante la no localización de los jóvenes, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó el protocolo de Alerta Amber para la localización de Wilfredo Lara Angulo y de Héctor Miguel Rivera Gómez, ambos de 17 años de edad al considerarse que su integridad física se encuentre en una situación de riesgo o que hayan sido víctimas de la comisión de algún delito.

Wilfredo es de complexión delgada, tez morena clara, mide 1.70 metros de estatura y tiene el cabello corto, ondulado y de color castaño claro. Como seña particular, cuenta con un tatuaje en la zona del pecho con la leyenda “Antonio Angulo Ruiz”. Al momento de su desaparición vestía una playera negra, short negro y tenis del mismo color.