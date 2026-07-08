$!Buscan a dos adolescentes desaparecidas en la Colonia López Mateos en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó los protocolos de Alerta Amber tras reportarse la no localización de Naomy Axel Gómez Torres, de 16 años, y Zuria Yurielth Jiménez Esparza, de 15 años de edad, quienes fueron vistas por última vez el pasado lunes 6 de julio en la Colonia López Mateos, en Culiacán.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, las adolescentes salieron de sus respectivos domicilios ubicados en la Colonia López Mateos aproximadamente a las 21:30 horas. Desde ese momento, las familias perdieron total comunicación con ellas, por lo que interpusieron las denuncias correspondientes al día siguiente ante el Ministerio Público debido al riesgo de que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.