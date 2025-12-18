$!Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Culiacán; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó dos Alertas Amber tras reportarse la no localización de dos menores de edad en distintos sectores de la capital del estado durante los últimos días.
El primer caso corresponde a Brayan Alexis Bazán López, de 16 años de edad. Según el reporte, el menor fue visto por última vez el pasado 13 de diciembre al salir de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa del Prado. Al momento de su desaparición, vestía playera, pantalón y tenis negros, además de portar una mochila del mismo color. Como seña particular, se destaca un lunar en el lado derecho del pómulo.
Por otro lado, Mia Valentina Serrano Gaxiola, de 15 años, desapareció el 17 de diciembre tras salir de su vivienda en el fraccionamiento Villas del Real. La adolescente vestía sudadera rosa, pantalón café, mochila negra y una bolsa rosa. Entre sus señas particulares se encuentran una cicatriz en la ceja izquierda y un lunar café en el brazo izquierdo.
En ambos casos, las autoridades y familiares consideran que la integridad de los menores se encuentra en riesgo, toda vez que podrían ser víctimas de la comisión de algún delito.
Si cuenta con información que ayude a dar con el paradero de Brayan Alexis o Mia Valentina, puede comunicarse de manera anónima a los números (800) 8-90-90-92 (667) 7-15-55-88.