$!Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Culiacán; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó dos Alertas Amber tras reportarse la no localización de dos menores de edad en distintos sectores de la capital del estado durante los últimos días.

El primer caso corresponde a Brayan Alexis Bazán López, de 16 años de edad. Según el reporte, el menor fue visto por última vez el pasado 13 de diciembre al salir de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa del Prado. Al momento de su desaparición, vestía playera, pantalón y tenis negros, además de portar una mochila del mismo color. Como seña particular, se destaca un lunar en el lado derecho del pómulo.