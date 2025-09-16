$!Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Navolato

Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a dos adolescentes de 16 años que se encuentran desaparecidos en el municipio de Navolato.
Se trata de Luis Alejandro Valenzuela Angulo, quien vestía al momento de su desaparición una playera negra, pantalón de mezclilla y huaraches azules con calcetines negros. Como seña particular, tiene un tatuaje de un trébol en la muñeca de la mano derecha.
De acuerdo con los reportes, salió de la comunidad de El Potrero de Sataya rumbo a su trabajo en El Realito, en compañía de otro joven identificado como Alexander Oreste Wong Leyva, también de 16 años. Ambos viajaban a bordo de una motocicleta marca Itálica, color negro con rojo, modelo 150.
Los familiares señalaron que hasta el momento no se tiene información sobre su paradero y que la preocupación aumenta conforme pasan las horas.
Han hecho un llamado a la población para aportar cualquier dato que ayude a encontrarlos.
La difusión en redes sociales ha sido la principal vía para tratar de dar con el paradero de los adolescentes.
Cualquier persona que tenga información puede comunicarse directamente a la autoridad competente.