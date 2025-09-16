$!Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Navolato

Familiares y amigos solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a dos adolescentes de 16 años que se encuentran desaparecidos en el municipio de Navolato.

Se trata de Luis Alejandro Valenzuela Angulo, quien vestía al momento de su desaparición una playera negra, pantalón de mezclilla y huaraches azules con calcetines negros. Como seña particular, tiene un tatuaje de un trébol en la muñeca de la mano derecha.

De acuerdo con los reportes, salió de la comunidad de El Potrero de Sataya rumbo a su trabajo en El Realito, en compañía de otro joven identificado como Alexander Oreste Wong Leyva, también de 16 años. Ambos viajaban a bordo de una motocicleta marca Itálica, color negro con rojo, modelo 150.