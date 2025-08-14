$!Buscan a dos hombres desaparecidos en Culiacán y Ahome; emiten fichas de localización

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió fichas de localización para dos hombres reportados como desaparecidos en Culiacán y Ahome, solicitando la colaboración de la ciudadanía para obtener información que ayude a dar con su paradero.
El primero de ellos es Martín López Gallegos, de 61 años, visto por última vez el 11 de agosto de 2025 alrededor de las 15:00 horas en la colonia Centro de Culiacán. Entre sus señas particulares se mencionan una verruga en la nariz y otra en la oreja izquierda.
El segundo caso corresponde a Óscar Manuel Lerma Pérez, de 38 años, quien desapareció el 7 de agosto de 2025 aproximadamente a las 20:30 horas en Ahome, luego de que presuntamente fuera privado de su libertad. Al momento vestía pantalón gris claro y camisa blanca de manga larga, ambos de la marca Calvin Klein, así como tenis blancos con detalles azul marino.
Las autoridades exhortan a cualquier persona que cuente con datos que ayuden a su localización a comunicarse a los números 667 184 1256 o 668 219 4525, o bien al correo cebpdsinaloa.gob.mx.
Ambos casos permanecen en investigación y se mantiene activa la búsqueda en coordinación con colectivos y corporaciones de seguridad.