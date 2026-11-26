ROSARIO._ La Fiscalía General del Estado activó dos fichas de búsqueda a través de el Protocolo Alba para localizar a dos mujeres desaparecidas en la comunidad de Agua Verde, en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa, hace casi cinco meses.

De acuerdo con los reportes oficiales, se trata de María Inés Arangure Montoya, de 35 años, y Enereida Arangure González, de 48 años, quienes fueron vistas por última vez el 28 de junio de 2026 en un domicilio de esa localidad.

Aunque la desaparición ocurrió en junio, las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la autoridad hasta el 25 de noviembre, fecha en la que se emitieron las cédulas de búsqueda.

Según la descripción de la Fiscalía, María Inés mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión robusta, tez morena clara y tiene el cabello largo, lacio y negro, además de ojos medianos café oscuro, cejas delineadas, boca grande, labios gruesos y nariz chica y recta.

Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo derecho con la figura de un infinito y los nombres “Junior y Jeffrey”; en el lado derecho de la espalda lleva tatuado el nombre “María Inés”; en el muslo, la palabra “Resiliencia”, y en el dedo gordo del pie derecho, una paloma y una cadena.

El día que fue vista por última vez vestía blusa gris, pantalón azul y huaraches rosas con negro.