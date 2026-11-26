ROSARIO._ La Fiscalía General del Estado activó dos fichas de búsqueda a través de el Protocolo Alba para localizar a dos mujeres desaparecidas en la comunidad de Agua Verde, en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa, hace casi cinco meses.
De acuerdo con los reportes oficiales, se trata de María Inés Arangure Montoya, de 35 años, y Enereida Arangure González, de 48 años, quienes fueron vistas por última vez el 28 de junio de 2026 en un domicilio de esa localidad.
Aunque la desaparición ocurrió en junio, las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la autoridad hasta el 25 de noviembre, fecha en la que se emitieron las cédulas de búsqueda.
Según la descripción de la Fiscalía, María Inés mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión robusta, tez morena clara y tiene el cabello largo, lacio y negro, además de ojos medianos café oscuro, cejas delineadas, boca grande, labios gruesos y nariz chica y recta.
Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo derecho con la figura de un infinito y los nombres “Junior y Jeffrey”; en el lado derecho de la espalda lleva tatuado el nombre “María Inés”; en el muslo, la palabra “Resiliencia”, y en el dedo gordo del pie derecho, una paloma y una cadena.
El día que fue vista por última vez vestía blusa gris, pantalón azul y huaraches rosas con negro.
En el caso de Enereida Arangure González, mide alrededor de 1.60 metros, es de complexión mediana, tez clara, cabello largo, lacio y negro, ojos medianos café oscuro, cejas semipobladas y delineadas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana y recta.
Entre sus señas particulares destacan coronillas de plata en los dientes incisivos centrales superiores y un lunar en el pecho derecho. Al momento de desaparecer portaba una blusa verde y un short azul claro.
En ambas fichas, la institución advierte que no se cuenta con datos adicionales sobre su paradero y que la integridad física de las dos mujeres pudiera encontrarse en riesgo, ante la posibilidad de que sean víctimas de algún delito.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe algún parentesco entre ambas, pese a haber desaparecido el mismo día y en la misma comunidad.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas pidió a quien tenga información que ayude a localizarlas comunicarse a los teléfonos 800-890-90-92 y 667-715-55-88.