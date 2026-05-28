$!Buscan a dos niñas desaparecidas en la sindicatura de Benito Juárez, Guasave

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo de Alerta Amber para localizar a las menores Kimberly Renata y Sara Canobbio Contreras, de 8 y 9 años respectivamente, de quienes se desconoce su paradero desde el pasado martes 26 de mayo en el municipio de Guasave.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas, las dos niñas salieron en compañía de su madre de un domicilio ubicado en la Sindicatura de Benito Juárez, conocida formalmente como Batamote. Desde ese momento se perdió todo contacto con ellas, por lo que sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente al día siguiente.

Las autoridades consideran que la integridad física de ambas menores pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que pueden ser víctimas de la comisión de un delito. Hasta el momento no se cuenta con información sobre la vestimenta que portaban al momento de su desaparición.

Kimberly Renata tiene 8 años de edad, es de complexión delgada, tez morena, mide 1.10 metros y tiene el cabello largo, lacio y de color castaño claro. Como seña particular se especificó que le están saliendo los dientes incisivos.