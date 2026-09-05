$!Buscan a Eain Yandel, adolescente de 16 años desaparecido en Mazatlán

Eain Yandel Moraila Llanos, de 16 años, fue reportado como desaparecido en Mazatlán, por lo que la Alerta Amber Sinaloa solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.
El adolescente salió el 4 de septiembre de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Villa de las Flores y, hasta el momento, se desconoce su paradero.
Mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada, tez clara; cabello corto, lacio y castaño claro, además de ojos verdes.
Entre otras característica, posee boca mediana, labios gruesos y nariz chica y chata.
Al momento de su desaparición, Eain Yandel vestía una playera azul marino con letras amarillas al frente, pantalón negro y tenis azul marino con blanco.
Las autoridades consideran que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, por lo que piden a quien tenga información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse a los teléfonos de Alerta Amber Sinaloa: 800 890 9092 y 667 715 5588.