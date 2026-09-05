$!Buscan a Eain Yandel, adolescente de 16 años desaparecido en Mazatlán

Eain Yandel Moraila Llanos, de 16 años, fue reportado como desaparecido en Mazatlán, por lo que la Alerta Amber Sinaloa solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

El adolescente salió el 4 de septiembre de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Villa de las Flores y, hasta el momento, se desconoce su paradero.