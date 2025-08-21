Buscan a Edwin Kenay, desaparecido en Mazatlán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber para la localización de Edwin Kenay “N”, de 15 años de edad que fue reportado como desaparecido en Mazatlán.

De acuerdo con la denuncia, el adolescente fue visto por última vez el 20 de agosto de 2025 en la colonia Salvador Allende, y desde entonces se desconoce su paradero.

Edwin Kenay mide 1.66 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena, cabello largo y ondulado de color castaño oscuro, y ojos grandes color café oscuro. Como seña particular, no cuenta con alguna distintiva. Al momento de su desaparición vestía playera color café, pantalón negro, tenis negros y cachucha negra.

Las autoridades advierten que el menor pudiera encontrarse en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito, por lo que solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita dar con su paradero. Los números habilitados para recibir reportes son el 800 890 9092 y el 667 715 5588.