$!Buscan a Elizabeth en Culiacán: desapareció en el fraccionamiento Valle Alto

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para coordinar la búsqueda de Elizabeth Sánchez Cárdenas, de 44 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el martes 27 de octubre en la capital del estado.

De acuerdo con la denuncia formalizada ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la mujer fue vista por última vez en un domicilio particular del fraccionamiento Valle Alto. Las Autoridades estatales consideran que la integridad de la víctima pudiera encontrarse en riesgo derivado de la posible comisión de un delito.

La ficha descriptiva señala que Elizabeth mide 1.58 metros, es de complexión mediana, tez clara, cabello ondulado castaño claro entre cano, y ojos medianos color café oscuro. Como señas particulares que faciliten su identificación, presenta una cicatriz en la ceja izquierda y otra más en la zona del abdomen.

Al momento de su desaparición, vestía una blusa color blanco, pantalón azul, tenis blancos y llevaba consigo un bolso verde.