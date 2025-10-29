$!Buscan a Enrique tras su desaparición en Navolato

NAVOLATO._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Enrique Ramos López, de 49 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de octubre.

Según la ficha de búsqueda emitida, Enrique fue visto por última vez aproximadamente a las 15:15 horas en la localidad de El Limoncito, en Navolato, y desde entonces se desconoce su paradero.