$!Buscan a Enrique tras su desaparición en Navolato

NAVOLATO._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Enrique Ramos López, de 49 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de octubre.
Según la ficha de búsqueda emitida, Enrique fue visto por última vez aproximadamente a las 15:15 horas en la localidad de El Limoncito, en Navolato, y desde entonces se desconoce su paradero.
Enrique tiene una estatura aproximada de 1.85 metros, con tez morena clara y complexión robusta.
Como señas particulares, se informó que tiene el cabello lacio, color castaño oscuro, rostro ovalado, ojos café oscuro, nariz mediana, frente grande, boca mediana con labios delgados y cejas pobladas. No se reportan tatuajes.
El documento oficial indica que se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.
La Comisión ha puesto a disposición el número telefónico 667 184 1256 y el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx para recibir cualquier información que pueda conducir a su localización.