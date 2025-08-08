Buscan a Estefanía, desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió una ficha para localizar a Estefanía “N”, de 12 años, reportada como desaparecida desde la mañana de este viernes 8 de agosto de 2025 en este municipio.

De acuerdo con la información oficial, la última comunicación con la menor ocurrió alrededor de las 07:00 horas de ese día, vía telefónica. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Estefanía mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena y rostro ovalado. Tiene ojos grandes de color verde, cabello lacio castaño claro y nariz ancha. Como señas particulares, cuenta con perforaciones en ambos lóbulos de las orejas.

Al momento de su desaparición vestía playera blanca (talla 14), pantalón de mezclilla azul marino (talla 16) y tenis negros número 5 marca Converse. Portaba además una cadena dorada con dije de corazón rojo de acero inoxidable.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que cuente con información que ayude a dar con su ubicación, comunicarse al número 669 327 8424 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx.