Buscan a estudiante de Medicina desaparecida en Mazatlán; salió de clases y no regresó

MAZATLÁN. _ El colectivo de búsqueda Por las Voces sin Justicia emitió una ficha de localización para solicitar la colaboración ciudadana para encontrar a Karla Arlette Acevedo Romero, una joven estudiante de Medicina de 20 años, quien se encuentra en calidad de persona desaparecida desde el 15 de octubre de 2025 en Mazatlán.

Según la información proporcionada por la agrupación, Karla Arlette, alumna de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) Campus Mazatlán, fue vista por última vez después de salir de sus clases y, desde entonces, se desconoce su paradero. La ficha de búsqueda circula en redes sociales con la imagen y los datos de la joven, haciendo un llamado urgente a la sociedad.

El colectivo subraya la importancia de cualquier dato que pueda llevar a la localización de la estudiante, por lo que ha puesto a disposición una línea telefónica para recibir información de manera anónima.

Si usted tiene información que pueda ayudar a que Karla Arlette regrese a casa, se puede comunicar al número de contacto anónimo 669 326 2089.