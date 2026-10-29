$!Buscan a Evelin Monserrat en Guasave: cumple 21 días desaparecida en Estación Bamoa

GUASAVE. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), activó la Alerta Amber para solicitar la colaboración en la localización de Evelin Monserrat Castro Zavala, de 13 años de edad, que se encuentra desaparecida desde el pasado 8 de octubre en la localidad de Estación Bamoa, en el municipio de Guasave.

Según los datos asentados en la ficha oficial, la menor salió de su vivienda aproximadamente a las 14:00 horas en compañía de su padre, momento desde el cual se perdió todo contacto sobre su paradero.

La denuncia ante el Ministerio Público fue interpuesta hasta el 27 de octubre, fecha en que la representación social inició las diligencias correspondientes al considerar que la integridad física de la menor puede encontrarse en riesgo o ser víctima de la comisión de un delito.

Evelin Monserrat es de nacionalidad mexicana, tiene una estatura de 1.40 metros, es de complexión delgada, tez clara y posee cabello largo, lacio, color castaño claro, así como ojos medianos café obscuro.