Buscan a familia de adulto mayor desorientado en Culiacán; solo recuerda vivir en Alturas del Sur

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares del señor Juan de la Cruz Sarabia, de 73 años, quien fue encontrado desorientado en la calzada Heroico Colegio Militar, en esta ciudad.

El adulto mayor fue auxiliado por elementos de la Célula de Reacción para Atender a Personas Vulnerables (Cripavig), quienes le brindaron resguardo y atención. De acuerdo con el reporte oficial, don Juan solo pudo recordar que reside en el sector Alturas del Sur.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información que permita ubicar a sus familiares, comunicarse al número de emergencias 9-1-1.