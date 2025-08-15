Buscan a familia de don Rafael, localizado en central de autobuses de Culiacán

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a la familia del señor Rafael Zepeda Díaz, de 78 años de edad, quien fue encontrado en la central de autobuses de Culiacán tras viajar desde Guadalajara.

Don Rafael no recuerda el motivo de su traslado ni cómo contactar a sus familiares, por lo que fue resguardado por policías de la Célula de Atención Personas Vulnerables.

Actualmente se encuentra en las instalaciones de la SSPyTM, donde recibió atención médica y permanece bajo resguardo.

Si usted cuenta con información que ayude a ubicar a sus familiares, favor de comunicarse al 9-1-1 o Cripavig al 667 758 7600 ext. 11409.a