$!Buscan a familia desaparecida hace dos semanas en Elota; se dirigían de Mazatlán a Culiacán

Autoridades de Sinaloa emitieron fichas de búsqueda por la desaparición de una familia, cuyo último paradero conocido fue en La Cruz de Elota, el pasado 28 de diciembre del 2025.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado pidieron apoyo ciudadano para dar con la localización de José Antonio Salas Cosío, Ana Luisa Angulo Aispuro y Luis Antonio Salas Angulo.

De acuerdo con información proporcionada, los tres miembros de la familia circulaban sobre carretera, con trayecto desde Mazatlán hacia Culiacán, alrededor de las 22:00 horas.

El padre, José Antonio, tiene 42 años de edad, mide 1.83 metros aproximadamente, vestía una pijama de playera de cuello redondo, pantalón gris, y sandalias tipo crocs de Los Simpson.

Tiene varios tatuajes en el brazo derecho sobre dibujos animados, y en el brazo izquierdo de un cincel y un martillo cruzados, y las letras JS.