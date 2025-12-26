Buscan a familiares de adulto mayor extraviado en Culiacán

Un adulto mayor, identificado como José Oquiste Bautista, permanece bajo resguardo de las autoridades municipales en espera de localizar a sus familiares, luego de ser encontrado en condiciones de vulnerabilidad en el Centro de Salud de las calles Francisco Zarco y Aldama.

El hombre, de aproximadamente 70 años, manifestó tener su domicilio en Culiacán; sin embargo, una discapacidad visual le impide precisar la ubicación exacta de su vivienda o el nombre de sus parientes.

Tras ser dejado en la unidad médica sin compañía, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) se hizo cargo de su atención y acompañamiento.

Se solicita a la ciudadanía que cualquier dato que ayude a que el señor Oquiste regrese a su hogar sea reportado a la línea de emergencias 9-1-1.