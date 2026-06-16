$!Buscan a Fátima Camila, desaparecida en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó los mecanismos de búsqueda del Protocolo Alba tras denunciarse la desaparición de Fátima Camila Angulo Madrid, de 19 años de edad, ocurrida en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con el reporte, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue el pasado domingo 14 de junio de 2026, cuando se encontraba en un domicilio particular de la colonia 21 de Marzo.

Familiares interpusieron la denuncia correspondiente el lunes 15 de junio, lo que derivó en la emisión de la alerta pública para agilizar su localización ante el riesgo de que sea víctima de la comisión de un delito.

El documento institucional detalla que Fátima Camila es de nacionalidad mexicana, mide 1.75 metros de estatura, es de complexión robusta y tez morena clara. Entre sus rasgos particulares se describe que tiene el cabello largo, lacio y de color negro, ojos grandes color café oscuro, cejas delgadas, boca chica con labios delgados y nariz mediana y recta, sin que se registren señas particulares visibles en su anatomía.