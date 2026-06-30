$!Buscan a Francisca Guadalupe en Culiacán; lleva una semana sin ser localizada

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó el Protocolo alba para la localización de Francisca Guadalupe Loaiza Arámbula, de 60 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 22 de junio de 2026, tras salir de su vivienda en la Colonia Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital.

De acuerdo con el reporte, la denuncia formal por su no localización fue interpuesta por sus familiares el lunes 29 de junio, describiendo a Francisca Guadalupe como una mujer de nacionalidad mexicana, complexión robusta, de 1.60 metros de estatura y tez morena clara. Como señas particulares que faciliten su identificación, se detalló que presenta cicatrices en ambas piernas.

Al momento de su desaparición, vestía una playera color rojo, pantalón negro y zapatos negros. Su cabello es lacio y de color negro, sus ojos son medianos de tono café obscuro, y sus facciones generales se componen de cejas rectilíneas, boca mediana con labios medianos y una nariz de forma convexa.