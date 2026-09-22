$!Buscan a Gerardo de 15 años desaparecido en “La Palma”, Navolato

NAVOLATO. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber para localizar a Gerardo Retana Villa, de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado sábado 19 de septiembre en el municipio de Navolato.

De acuerdo con la información, el adolescente salió de su domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre, en la localidad de General Ángel Flores, también conocida como La Palma, sin que desde ese momento se tenga información sobre su ubicación.

Gerardo Retana Villa mide 1.65 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara y tiene el cabello corto, lacio y de color negro. Sus ojos son grandes de color café claro, boca grande, labios gruesos y nariz mediana.

Como señas particulares, se especificó que cuenta con un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de tres ángeles, caras de diablos y calaveras, además de otro tatuaje en la mano con la forma de esqueleto. Al momento de su desaparición vestía una playera negra con rayas blancas, pantalón negro con parches y botines negros.