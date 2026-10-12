$!Buscan a Giancarlo y Antonio Joshua, jóvenes desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, se encuentran desaparecidos luego de ser vistos por última vez cuando circulaban a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de la colonia Flores Magón, en Mazatlán. Ante esta situación, sus familiares han emprendido su búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Se trata de Giancarlo Tadeo Flores Rojo, de 18 años, y Antonio Joshua Ibarra Flores, de 16 años.

Al momento de su desaparición, Giancarlo vestía una camisa tipo polo negra, pantalón de mezclilla azul semirasgado y tenis negros. Por su parte, Antonio Joshua vestía una camisa blanca, pantalón negro y tenis negros.

De acuerdo con la información compartida por sus familiares, ambos se desplazaban en una motocicleta Pulsar 200, de color negro con rojo, que se distingue por no contar con el plástico del faro delantero.

El último punto donde se tuvo registro de su recorrido fue cerca de una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle de la iglesia, en la colonia Flores Magón, desde donde presuntamente se dirigían hacia la colonia Lomas del Ébano.

Sin embargo, la información difundida por sus familiares no precisa el día ni la hora en que perdieron comunicación con los jóvenes.