$!Buscan a Glenda Lizeth en Mazatlán: desapareció desde el pasado 25 de octubre

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó la ficha del Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Glenda Lizeth Valdez Tirado, una mujer de 39 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 25 de octubre en este municipio.

De acuerdo con la información, la denuncia formal quedó interpuesta el 31 de octubre, la víctima fue vista por última vez al salir de su vivienda ubicada en la colonia Jesús Osuna, en Mazatlán. A más de una semana de su desaparición, las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo, ante la presunción de que pueda ser víctima de algún delito.

Glenda Lizeth mide 1.66 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena y tiene el cabello largo, ondulado y de color negro. Sus ojos son medianos y de tono café. Como rasgos distintivos para su identificación, presenta una cicatriz en el abdomen y otra en la palma de la mano izquierda, además de contar con una condición motriz que le impide extender tanto el pie izquierdo como la mano izquierda.

Al momento de ser vista por última vez, vestía un vestido rosa con estampado de flores verdes y amarillas, calzaba tenis negros con suela blanca y llevaba puestos lentes.