$!Buscan a Graciela, de 67 años, desaparecida en Mocorito

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Graciela Zavala Guerrero, de 67 años, quien fue reportada como desaparecida en Mocorito.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la mujer fue vista por última vez el 24 de julio en la localidad de La Tasajera, en la sindicatura de Rosa Morada, y desde entonces se desconoce su paradero.

Graciela mide aproximadamente 1.50 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena y tiene cabello lacio entrecano. Como seña particular, presenta una cicatriz de una operación.

También posee ojos medianos color café claro, cejas rectilíneas y pobladas, además de boca mediana, labios regulares y nariz grande y convexa.