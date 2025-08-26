$!Buscan a Guadalupe, desaparecida en Santa Fe, en Culiacán

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado activó Protocolo Alba para pedir apoyo en la localización de Guadalupe Quiñónez González, desaparecida en Jardines de Santa Fe, en Culiacán.
Según el reporte, la mujer de 30 años fue vista por última vez este 25 de agosto en el norte de la capital, desconociéndose hasta el momento su ubicación.
Mide 1.55 metros, de complexión delgada, cabello lacio y color café claro, tez morena clara, cejas pobladas, labios delgados y nariz grande.
Como seña particular tiene una cicatriz en el lado derecho de la nariz.
Por información que ayude a su localización se dispone de los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.