$!Buscan a Hania Camila, desaparecida hace cuatro días en La Cruz, Elota

ELOTA. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una Alerta Amber tras la desaparición de Hania Camila Casillas Espinoza, de 13 años de edad, quien fue vista por última vez hace cuatro días en el municipio de Elota.

De acuerdo con el reporte, la adolescente se encontraba en un domicilio de la colonia Loma Linda, en la cabecera municipal de La Cruz, el pasado jueves 12 de febrero. Desde ese momento se desconoce su paradero. Las autoridades consideran que su integridad física puede encontrarse en riesgo o ser víctima de la comisión de un delito.

Hania Camila mide 1.65 metros, es de complexión mediana y tez clara. Como rasgos distintivos, su cabello es largo, ondulado y de color castaño claro; tiene ojos medianos color café obscuro y una seña particular clave: un lunar negro en la parte superior del labio. Al momento de su desaparición, vestía una blusa color azul, pantalón negro y sandalias rosas.