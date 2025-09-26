Buscan a Iracema, desaparecida en Mazatlán desde el 23 de septiembre

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), a través del Protocolo Alba, activó la ficha de búsqueda de Iracema Alcaraz Martin, de 41 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado lunes 23 de septiembre en este puerto.

La denuncia sobre su no localización fue presentada ante las autoridades el jueves 26 de septiembre de 2025, tres días después de que fuera vista por última vez.

De acuerdo con el reporte oficial, Iracema Alcaraz Martin fue vista por última vez el 23 de septiembre en la Colonia Villas del Rey en Mazatlán. Hasta la fecha, las autoridades no tienen más datos sobre su paradero.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas señala que, debido a las circunstancias de su ausencia, se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, ya que podría haber sido víctima de la comisión de un delito.

Iracema es de nacionalidad mexicana, tiene 41 años y una estatura de 1.52 metros. Como señas particulares, su complexión es robusta, tiene cabello largo, ondulado, color negro, y su tez es morena. Sus ojos son chicos de color café oscuro. Sobre su vestimenta al momento de la desaparición, se desconoce. No se reportan señas particulares.

La FGE ha puesto a disposición los números telefónicos 800-890-90-92 y el local 667 715-55-88 para que cualquier persona que tenga información relevante sobre la ubicación de Iracema Alcaraz Martin se comunique de manera confidencial.