$!Buscan a Ivanna Patricia, menor desaparecida en Los Mochis; familia pide ayuda para localizarla

De acuerdo con los datos proporcionados, la estudiante de la preparatoria Cetis 68 salió de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Bosques del Pedregal, alrededor de las 22:00 horas. Presuntamente indicó que se reuniría con una amiga para salir a divertirse, pero no se tuvieron más detalles de su destino y desde entonces no ha regresado a casa.

LOS MOCHIS._ Una profunda angustia vive la familia de Ivanna Patricia Aviña Pineda, una adolescente de 16 años de edad que se encuentra desaparecida desde la noche del pasado sábado 10 de octubre, luego de salir de su hogar en el sector poniente de Los Mochis.

Al perder todo contacto con su teléfono celular, su madre emprendió inicialmente una campaña de búsqueda a través de redes sociales, compartiendo su fotografía ante la desesperación por no saber de ella.

La ficha ciudadana detalla que Ivanna Patricia es una joven de complexión delgada, tez clara, cabello largo castaño y mide 1.56 metros de estatura. La última vez que fue vista llevaba puesto un short y una sudadera de color negro.

Ante la falta de resultados y el temor de que la integridad física de la menor esté en riesgo o sea víctima de algún delito, al mediodía de este lunes 12 de octubre la madre acudió formalmente a la Vicefiscalía Zona Norte. En la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas, No Localizadas o Ausentes, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente.

El caso ya fue turnado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa para activar los protocolos oficiales y lograr su localización con vida.

Las autoridades y la familia solicitan la colaboración ciudadana, recalcando que los reportes pueden ser anónimos. Cualquier información que ayude a dar con el paradero de la adolescente puede canalizarse a los números de Alerta Amber Sinaloa de la Fiscalía General del Estado (667-716-7090 y 667-715-5588), a la Comisión Estatal de Búsqueda (668-219-4525) o directamente a la línea de emergencias 911.