$!Buscan a Jadiel Baruch, adolescente de 16 años desaparecido en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa(FGE) emitió una Alerta Amber tras la desaparición de Jadiel Baruch Mora Garza, un adolescente de 16 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde la noche del pasado sábado 17 de octubre en la capital sinaloense.

De acuerdo con el reporte, la denuncia formal por su ausencia fue interpuesta por sus familiares el 19 de octubre. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:50 horas, momento en que el menor salió de su vivienda situada en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán. Desde ese instante se perdió todo contacto con el joven, por lo que las autoridades y los organismos de búsqueda advierten que su integridad física podría estar en riesgo al poder ser víctima de la comisión de un delito.