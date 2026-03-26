$!Buscan a Jesús Alberto, adolescente desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Las autoridades estatales activaron la Alerta Amber para la localización de Jesús Alberto García Solís, de 17 años de edad que desapareció el pasado 24 de marzo en el puerto de Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó los protocolos de búsqueda tras considerar que la integridad del joven podría estar en riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada por la parte denunciante, el adolescente salió de su domicilio ubicado en la colonia Santa Teresa durante la jornada del martes. Desde ese momento, se perdió todo contacto con él y no se tienen datos que permitan establecer su paradero actual, lo que motivó la denuncia ante el Ministerio Público el 25 de marzo.

Jesús Alberto tiene una estatura de 1.65 metros, es de complexión delgada y tez morena. Como señas particulares que pueden ayudar a su identificación, se detalló que presenta cicatrices en la parte baja de la espalda. Al momento de su desaparición, vestía una playera negra, pantalón azul y calzado deportivo negro con franjas rojas.