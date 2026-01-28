$!Buscan a Jesús Octavio Cázares, desaparecido en el sector Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ La capital del estado suma un nuevo registro en la lista de personas desaparecidas. Se trata de Jesús Octavio Cázares Morán, de 56 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde las primeras horas del pasado 22 de enero en la colonia Centro de Culiacán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, Cázares Morán fue visto por última vez aproximadamente a las 04:20 horas. Al momento de su desaparición, vestía una camisa blanca de manga corta con un logotipo empresarial, pantalón de vestir negro, zapatos del mismo color y un escapulario de madera.