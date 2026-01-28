$!Buscan a Jesús Octavio Cázares, desaparecido en el sector Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ La capital del estado suma un nuevo registro en la lista de personas desaparecidas. Se trata de Jesús Octavio Cázares Morán, de 56 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde las primeras horas del pasado 22 de enero en la colonia Centro de Culiacán.
De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, Cázares Morán fue visto por última vez aproximadamente a las 04:20 horas. Al momento de su desaparición, vestía una camisa blanca de manga corta con un logotipo empresarial, pantalón de vestir negro, zapatos del mismo color y un escapulario de madera.
Como señas particulares, destaca una cicatriz de cirugía por apéndice en la parte baja derecha del abdomen y un tatuaje en el brazo derecho con la letra “A”, de aproximadamente 2 centímetros en tinta negra. Físicamente es descrito como un hombre de tez blanca, complexión delgada, frente amplia y una estatura aproximada de 1.90 metros.
Familiares y colectivos de búsqueda solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que ayude a dar con su ubicación. Para cualquier dato relevante, se mantiene abierta la línea telefónica 667 184 1256 y el correo institucional cebpd@sinaloa.gob.mx.