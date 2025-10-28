$!Buscan a Jesús Rodolfo, de 15 años, desaparecido en Culiacán desde el sábado 25 de octubre

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo de Alerta Amber para la localización de Jesús Rodolfo Burgos Beltrán, un adolescente de 15 años reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 25 de octubre de 2025 en esta capital.
Según la ficha de búsqueda emitida por la FGE, el joven salió de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Los Ángeles de Culiacán y hasta el momento se desconoce su paradero. La autoridad considera que su integridad se encuentra en riesgo, dado que podría ser víctima de un delito.
Jesús Rodolfo es de complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio, corto y negro. Sus ojos son grandes color café claro, tiene boca mediana, labios delgados y nariz mediana. Mide aproximadamente 1.60 metros.
Como seña particular, el adolescente tiene un tatuaje en el pecho del lado izquierdo con el nombre “JESÚS ANTONIO 030905”. Al momento de su desaparición, Jesús Rodolfo Burgos Beltrán vestía una playera color negro, pantalón color azul y tenis color negro.
Las autoridades han puesto a disposición los números telefónicos (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88 de Alerta Amber Sinaloa para recibir cualquier información que ayude a dar con el paradero del joven.