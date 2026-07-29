$!Buscan a Johana Elizabeth, adolescente de 14 años desaparecida en Los Mochis

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber tras la desaparición de Johana Elizabeth Zaboria Vázquez, de 14 años de edad, ocurrida en el municipio de Ahome.

De acuerdo con el reporte, la adolescente salió de su domicilio ubicado en la colonia Infonavit Mochicahui, en Los Mochis, el pasado 24 de julio de 2026. Desde esa fecha se desconoce su ubicación, por lo que la denuncia fue presentada formalmente ante las autoridades el 28 de julio.

La ficha de búsqueda describe a Johana Elizabeth como una persona de tez blanca, complexión delgada, 1.65 metros de estatura, cabello largo ondulado color negro, ojos grandes, boca chica, labios delgados y nariz mediana. Al momento de su desaparición vestía una blusa de licra manga larga color café, pantalón de mezclilla azul y pantuflas grises. No cuenta con señas particulares.