Buscan a José Antonio, desaparecido desde mayo en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa mantiene activa la ficha de búsqueda de José Antonio Castelo Valdez, de 25 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el pasado 12 de mayo de 2025 en este puerto.

De acuerdo con la información oficial, Castelo Valdez fue visto por última vez alrededor de las 16:50 horas en el poblado Flores Magón, perteneciente a Mazatlán, y desde entonces se desconoce su paradero.

El joven, de complexión delgada y tez moreno claro, mide aproximadamente 1.65 metros y como señas particulares presenta cicatrices en la mejilla derecha, en el labio inferior y en el pecho, además de un tatuaje en la muñeca izquierda con la leyenda “Alexia”.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera café con detalles en negro y amarillo, tenis blancos con negro y rojo, gorra negra y cadena de acero con un dije de San Judas Tadeo.

Las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a colaborar con información que pueda ayudar a dar con su paradero. Para ello se encuentran disponibles el número 669 327 8424 y el correo cebpdsinaloa.gob.mx.