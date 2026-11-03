$!Buscan a José Emilio, de 16 años; desapareció en Stanza Toscana, Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades estatales activaron el protocolo de Alerta Amber para localizar a José Emilio Cárdenas Martínez, de 16 años, quien fue visto por última vez durante la madrugada del lunes 2 de noviembre en la capital sinaloense.

De acuerdo con La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FEG), el joven se encontraba aproximadamente a las 00:40 horas en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Stanza Toscana, en Culiacán.

Desde ese momento se perdió todo contacto con él, por lo que se considera que su integridad física pudiera encontrarse en riesgo o ser víctima de la comisión de un delito.

La ficha descriptiva detalla que José Emilio mide 1.70 metros de estatura, es de complexión delgada, tez clara, ojos chicos color café oscuro y tiene el cabello largo, lacio, de color castaño claro.