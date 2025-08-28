$!Buscan a José Gabriel, desaparecido en Mazatlán; necesita medicamentos

MAZATLÁN._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha para localizar a José Gabriel Díaz Celaya, de 61 años, quien fue visto por última vez el martes 19 de agosto en la colonia Coto Bello, en Mazatlán.

Su hija resaltó que el adulto mayor necesita tomar medicamentos para estar bien, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía para encontrarlo.

De acuerdo con la información proporcionada, Díaz Celaya mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez morena, complexión delgada y cara ovalada. Tiene ojos medianos café claro, cabello castaño claro ondulado, nariz grande y achatada, frente amplia, labios delgados y cejas semipobladas.