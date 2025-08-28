$!Buscan a José Gabriel, desaparecido en Mazatlán; necesita medicamentos

MAZATLÁN._ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha para localizar a José Gabriel Díaz Celaya, de 61 años, quien fue visto por última vez el martes 19 de agosto en la colonia Coto Bello, en Mazatlán.
Su hija resaltó que el adulto mayor necesita tomar medicamentos para estar bien, por lo que pide el apoyo de la ciudadanía para encontrarlo.
De acuerdo con la información proporcionada, Díaz Celaya mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez morena, complexión delgada y cara ovalada. Tiene ojos medianos café claro, cabello castaño claro ondulado, nariz grande y achatada, frente amplia, labios delgados y cejas semipobladas.
Entre sus señas particulares se encuentran una perforación en el lóbulo de la oreja izquierda, una cicatriz quirúrgica y una bola de grasa en la espalda.
Además, porta varios tatuajes: una araña en el brazo izquierdo, la leyenda “María de Lourdes” y unas estrellas en el dorso de la mano izquierda.
Al momento de su desaparición, José Gabriel vestía una camiseta tipo polo color guinda, un pantalón corto café y tenis verdes.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero, se comuniquen a los teléfonos 669 327 8424 o al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx