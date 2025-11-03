Buscan a José Luis Cuauhtémoc, desaparecido en Culiacán

CULIACÁN. _ José Luis Cuauhtémoc Rocha Monárrez, de 48 años, fue reportado como desaparecido en Culiacán luego de salir de su domicilio la mañana del domingo 2 de noviembre. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

De acuerdo con sus familiares, Rocha Monárrez fue visto por última vez alrededor de las 11:30 horas y vestía pants negro marca Adidas y playera del mismo color. Su familia ha difundido su fotografía y datos de contacto en redes sociales con el objetivo de recabar información que ayude a su localización.

Se espera que, en las próximas horas, los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas se activen de manera formal una vez que la denuncia haya sido interpuesta.