Seguridad
|
Personas desaparecidas

Buscan a José Luis Cuauhtémoc, desaparecido en Culiacán

José Luis Cuauhtémoc Rocha Monárrez, de 48 años, desapareció en Culiacán tras salir de su domicilio. Su familia solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/11/2025 12:19
03/11/2025 12:19

CULIACÁN. _ José Luis Cuauhtémoc Rocha Monárrez, de 48 años, fue reportado como desaparecido en Culiacán luego de salir de su domicilio la mañana del domingo 2 de noviembre. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

De acuerdo con sus familiares, Rocha Monárrez fue visto por última vez alrededor de las 11:30 horas y vestía pants negro marca Adidas y playera del mismo color. Su familia ha difundido su fotografía y datos de contacto en redes sociales con el objetivo de recabar información que ayude a su localización.

Se espera que, en las próximas horas, los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas se activen de manera formal una vez que la denuncia haya sido interpuesta.

#Culiacán
#Seguridad
#Personas desaparecidas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube