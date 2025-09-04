$!Buscan a José Luis Payán, desaparecido tras salir rumbo al trabajo en Culiacán

CULIACÁN. _ Familiares de José Luis Payán Monzón, de 50 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que fuera reportado como desaparecido desde la mañana del jueves 4 de septiembre en la capital del estado.

De acuerdo con la información proporcionada, fue visto por última vez alrededor de las 6:20 horas, cuando salió de su domicilio con dirección a su trabajo. Se le vio abordando un camión urbano con ruta al Canal 3, en el cruce de las calles Villa del Rosario y Antártida.