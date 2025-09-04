$!Buscan a José Luis Payán, desaparecido tras salir rumbo al trabajo en Culiacán

CULIACÁN. _ Familiares de José Luis Payán Monzón, de 50 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que fuera reportado como desaparecido desde la mañana del jueves 4 de septiembre en la capital del estado.
De acuerdo con la información proporcionada, fue visto por última vez alrededor de las 6:20 horas, cuando salió de su domicilio con dirección a su trabajo. Se le vio abordando un camión urbano con ruta al Canal 3, en el cruce de las calles Villa del Rosario y Antártida.
Al momento de su desaparición, José Luis vestía una playera tipo polo color azul y pantalón de mezclilla. Su ausencia fue notada luego de que no se presentara en su lugar de trabajo y no se ha logrado establecer contacto con él desde entonces.
Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede ser reportada al número de emergencias 9-1-1, o ante las autoridades correspondientes.