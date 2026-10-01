$!Buscan a José Luis tras ser privado de la libertad en la colonia Villa Bonita, Culiacán

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para la localización de José Luis Mendoza Cruz quien fue reportado como desaparecido tras haber sido privado de su libertad el pasado domingo en la colonia Villa Bonita de Culiacán.

José Luis, de 31 años de edad, fue visto por última vez el 27 de septiembre alrededor de las 22:55 horas.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, mide 1.80 metros de estatura aproximadamente, es de tez blanca, complexión mediana, cabello lacio negro entrecano y rapado, cara ovalada, ojos medianos de color café oscuro y cejas pobladas.

Al momento de su desaparición se desconocía la vestimenta que portaba.