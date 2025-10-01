$!Buscan a José Manuel, de 16 años, desaparecido en Navolato

NAVOLATO._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber para localizar a José Manuel “N”, de 16 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 24 de septiembre en el municipio de Navolato.

De acuerdo con la denuncia presentada el 30 de septiembre, el joven salió de su domicilio ubicado en la colonia Centro y desde entonces se desconoce su paradero. La autoridad considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo al poder ser víctima de la comisión de un delito.