$!Buscan a joven desaparecida en Mazatlán

Tras perder contacto con ella el pasado domingo 11 de enero, familiares de Dámaris Sarahí Llamas, de 20 años de edad, solicitaron a través de redes sociales el apoyo de la ciudadanía para lograr su localización en este puerto.

De acuerdo con la información compartida por sus allegados, la joven fue vista por última vez alrededor de las 20:00 horas, cuando abordó un automóvil Jetta color blanco, modelo 2015, con placas de circulación VMF401. Al momento de subir al vehículo, la joven iba acompañada por un muchacho, de quien tampoco se conoce su paradero hasta este momento.

Dámaris Sarahí es de complexión física de 1.60 metros de estatura, tez trigueña clara y cabello negro. Como señas particulares, sus familiares indicaron que posee un lunar rojo en la nuca y no tiene tatuajes.