$!Buscan a joven madre de 19 años y a su hija de 2 desaparecidas en Salvador Alvarado

SALVADOR ALVARADO._ Una joven madre de 19 años de edad y su hija de apenas 2 años se encuentran desaparecidas tras haber salido de su residencia en el municipio de Salvador Alvarado, por lo que autoridades estatales activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

Se trata de Melanie Yamileth Salazar García, de 19 años, y su pequeña hija Mariel Aitana Liévanos Salazar, de 2 años. Ambas fueron vistas por última vez el pasado 12 de octubre de 2026, cuando salieron juntas de su domicilio ubicado en la colonia Valle Bonito II, en el municipio mencionado. La denuncia formal ante las autoridades fue interpuesta por sus familiares dos días después, el 14 de octubre.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó el Protocolo Alba para la localización de la madre, así como la Alerta Amber para la niña.

Las autoridades consideran que la integridad física de la joven madre y de la menor pudiera encontrarse en riesgo, al considerar que podrían ser víctimas de la comisión de un delito.

De acuerdo con las fichas técnicas, Melanie Yamileth mide 1.60 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo y ondulado color negro, ojos chicos café obscuro y cuenta con un tatuaje en el lado izquierdo del pecho con la figura de tres coronas. La última vez que se le vio vestía blusa café, pantalón azul y calzado tipo crocs negros.

Por su parte, la niña Mariel Aitana mide 85 centímetros, es de complexión delgada, tez morena clara y cabello corto y chino de color café. Al momento de su desaparición llevaba puesta una pijama roja con flores blancas.

Las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía los teléfonos (800) 890-90-92 y (667) 715-55-88 para aportar cualquier información veraz que contribuya a la localización de la madre y su hija.