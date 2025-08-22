Buscan a joven taxista desaparecido en Ahome

AHOME. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a Ramón Ignacio Rodríguez Peñuelas, de 27 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de agosto de 2025 en el municipio de Ahome.

Rodríguez Peñuelas, quien se desempeña como taxista en la región, fue visto por última vez alrededor de las 05:30 horas, cuando salió de su domicilio y ya no regresó. Desde ese momento se desconoce su paradero.

De acuerdo con la información oficial, al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, playera tipo polo color blanco, playera interior blanca de mangas, tenis negros con suela blanca y cinturón negro. Como accesorios portaba una esclava de plata con la leyenda “Ignacio”, un anillo de plata con la inicial “I” y cadena dorada.

Entre sus señas particulares destacan un lunar en el pecho, estrías en la parte baja de la espalda y el uso de brackets dentales. Además, tiene un tatuaje con la figura de San Judas Tadeo en el antebrazo derecho.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas pidió a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Las líneas de contacto habilitadas son el número 668 219 4525 y el correo cebpdsinaloa.gob.mx.