$!Buscan a Juana de la Cruz, desaparecida hace una semana en Tanques, Elota

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró una ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba para solicitar ayuda en localizar a Juana de la Cruz Mapula Acevedo, de 24 años de edad, reportada como desaparecida en Elota.
De acuerdo con la denuncia formal, la joven fue vista en última ocasión el 27 de marzo pasado, en la localidad mencionada.
Para facilitar su reconocimiento, fue descrita con una estatura aproximada de 1.60 metros, de complexión robusta y tez morena clara.
La chica posee cabello lacio, ojos grandes de color café oscuro, cejas delgadas, boca mediana, labios gruesos y nariz grande.
Entre sus señas particulares, cuenta con un lunar en el pómulo derecho, una cicatriz en la barbilla y dos tatuajes: uno en el antebrazo derecho con la imagen de un reloj de arena y otro en la mano izquierda con la leyenda “NUNCA ES TARDE PARA SER FELIZ” acompañada de una mariposa.
Al momento de su desaparición, vestía una blusa color negro, malla negra y sandalias rosa.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas solicita el apoyo de la sociedad para aportar cualquier dato que ayude a su localización, a través de los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.