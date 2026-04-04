$!Buscan a Juana de la Cruz, desaparecida hace una semana en Tanques, Elota

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa giró una ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba para solicitar ayuda en localizar a Juana de la Cruz Mapula Acevedo, de 24 años de edad, reportada como desaparecida en Elota.

De acuerdo con la denuncia formal, la joven fue vista en última ocasión el 27 de marzo pasado, en la localidad mencionada.

Para facilitar su reconocimiento, fue descrita con una estatura aproximada de 1.60 metros, de complexión robusta y tez morena clara.