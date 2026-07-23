$!Buscan a Julio César, desaparecido en la colonia Chapultepec, en Culiacán

Autoridades y familiares solicitan apoyo para localizar a Julio César Arredondo Bojórquez, de 21 años de edad, desaparecido en la colonia Chapultepec, en Culiacán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven fue visto por última ocasión el pasado lunes 20 de julio, aproximadamente a las 21:10 horas.

Al momento de su desaparición, Julio César vestía una playera de cuello redondo color negro, pantalón tipo cargo color gris y tenis negros. Como seña particular, tiene una cicatriz pequeña en la ceja izquierda.