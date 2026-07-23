$!Buscan a Julio César, desaparecido en la colonia Chapultepec, en Culiacán

Autoridades y familiares solicitan apoyo para localizar a Julio César Arredondo Bojórquez, de 21 años de edad, desaparecido en la colonia Chapultepec, en Culiacán.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven fue visto por última ocasión el pasado lunes 20 de julio, aproximadamente a las 21:10 horas.
Al momento de su desaparición, Julio César vestía una playera de cuello redondo color negro, pantalón tipo cargo color gris y tenis negros. Como seña particular, tiene una cicatriz pequeña en la ceja izquierda.
En cuanto a sus características físicas, mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión delgada, tez blanca, cara ovalada y frente mediana.
Posee ojos medianos de color café claros, nariz recta, boca mediana con labios delgados, cejas pobladas y cabello lacio de color castaño claro.
A través de la ficha, se pide apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información referente a su ubicación mediante el número 667 184 1256, el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx, y las redes sociales oficiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.